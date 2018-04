CÔTE D'IVOIRE - RHDP : Le principe du parti unifié ne signifie pas dissolution du PDCI (Bédié)

L’accord de principe de création du parti unifié RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et paix), signé en début de semaine entre les formations membres de cette coalition, ne signifie pas dissolution du PDCI (parti démocratique de Côte d’Ivoire)», clarifie le président de ce parti, Henri Konan Bédié.



« Cet accord politique consolide l’alliance existant entre les partis politiques membres du RHDP depuis la mise en place le 18 mai 2005 à paris et la plateforme qui les régit ;

(…) il ne signifie nullement la dissolution du PDCI-RDA auquel j’ai souhaité une longue et longue Vie », a clarifié M. Bédié, dans une déclaration transmise à l’AIP, vendredi.



« Désormais, au lieu de parler de parti unifié, il conviendrait de dire maintenant Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Cela éviterait bien les amalgames et les confusions », souligne-t-il.



Se voulant rassurant face aux « commentaires passionnés » suscités au sein de son parti après la signature de ce document, le président du PDCI réaffirme que son parti « présentera, en RHDP, un candidat en 2020, en souhaitant l’appui de ses alliés, compte tenu des sacrifices qu’il a consentis pour les uns en 2010 et 2015 ».



« Mais cela est en discussion avec les alliés », signale-t-il, expliquant que l’accord de principe de la création du parti unifié vise à consolider l’alliance existant entre les partis politiques membres du RHDP depuis la mise en place, le 18 mai 2005, à Paris, et la plateforme qui les régit.



Ces cinq partis membres du RHDP ont signé, lundi à Abidjan, à la signature d’un accord pour la création du parti unifié qui devra porter le même nom. Il s’agit du PDCI-RDA, le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel), l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), le Mouvement des forces d’avenir (MFA), l’Union pour la Côte d’Ivoire (UPCI) et le Parti ivoirien des travailleurs (PIT).