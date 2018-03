CÔTE D'IVOIRE - Protestation contre la CEI : La marche de l’EDS dispersée, le président de la coalition réagit

La manifestation de la plateforme d’opposition en Côte d’Ivoire Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (Eds) contre la Commission électorale indépendante (Cei), ce jeudi 22 mars 2018, a été dispersée par la police nationale.Au moins une dizaine de personnes ont été mises aux arrêts, dont un porte-parole d'Eds, Jean-Gervais Tcheide, ont constaté des confrères de l'Afp. Une information qui reste à être confirmée.Réagissant, le président d'Eds, Pr. Georges Armand Ouégnin, s'est dit « scandalisé par cette atteinte grave à la liberté d'expression ». Pour lui, « dans un pays démocratique, on a le droit de manifester, d'exprimer son mécontentement par une marche pacifique et démocratique ».La manifestation que prévoyait cette plateforme avait été interdite le mercredi par les autorités ivoiriennes, faute d'accord sur son parcours. Malgré la décision, les organisateurs de leur côté l’avait maintenue.Les partis politiques réunis au sein de cette union envisageaient cette marche contre la Cei car selon eux, l’institution a été jugée « illégale » par une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour, disent-ils, avait exigé dans un arrêt la modification de la composition de cet instrument en charge des élections en Côte d’Ivoire.