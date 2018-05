CÔTE D'IVOIRE - Promouvoir l'investissement privé dans les systèmes solaires autonomes en Afrique de l'Ouest et au Sahel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le Centre pour les Energies Renouvelables et l'Efficacité Energétique de la CEDEAO (ECREEE) organise un atelier national sur l'investissement privé dans les systèmes solaires autonomes en Afrique de l'Ouest et au Sahel à Abidjan, Côte d'Ivoire, le 3 Mai 2018. L'atelier susmentionné s'inscrit dans le cadre du projet Régional d'Électrification Hors Réseau (ROGEP), mis en œuvre par l ́ECREEE avec le soutien financier de la Banque Mondiale.

Les régions de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont caractérisées par l'un des taux d'électrification les plus bas du monde, où environ 60% des habitants n'y ont pas accès. C'est un indicateur qu'il y a beaucoup à faire pour favoriser progressivement l'accès de la population à l'électricité, notamment pour les populations éloignées du réseau, en tenant compte du fait qu'il nécessite beaucoup d'investissements financiers pour fournir de l'électricité connectée au réseau.

C'est dans ce contexte qu’ECREEE, avec le soutien de la Banque mondiale, met en œuvre le Projet Régional d'Électrification Hors Réseau visant à améliorer l'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, à travers la promotion de systèmes solaires autonomes (Lanternes solaires, systèmes solaires domestiques, pompes à eau solaires, moulins solaires, machines à coudre solaires, etc.). C'est un moyen viable et durable de fournir de l'électricité à la population non connectée au réseau. Avec ces actions, le projet contribuera à atteindre les objectifs de la politique d'énergie renouvelable de la CEDEAO pour fournir un accès universel à l'électricité d'ici 2030.

Le secteur privé a un rôle important à jouer pour atteindre les objectifs, cet atelier national est organisé et orienté vers eux avec l'objectif principal de proposer une réunion de sensibilisation et de partage d'informations sur le ROGEP avec les acteurs nationaux. L'atelier sera l'occasion de discuter du statut des systèmes solaires autonomes, de l'éclairage public et de l'électrification des institutions publiques, des opportunités et des défis pour réussir les projets électriques, du cadre institutionnel et réglementaire lié aux systèmes solaires autonomes et des besoins d'assistance technique.

Cet atelier est très pertinent en Côte d'Ivoire, notamment parce que le pays s'est lancé dans des investissements privés sur des marchés solaires hors réseau, dont un sert à fournir un accès aux énergies solaires à 1 million de ménages d'ici 2025. Les investissements du secteur privé en coordination avec les initiatives du secteur public sont importants pour que le pays progresse vers un avenir durable.

Des ateliers similaires ont eu lieu dans les autres pays couverts par le projet, permettant à ECREEE d'avoir une compréhension complète de la situation et donc de traiter des questions clés et de prendre les mesures nécessaires, pouvant assurer une mise en œuvre réussie du projet.



Contact: Hamadou Tchiemogo

E-mail: htchiemogo@ecreee.org

Tel.: (+238) 260 4630 www.ecreee.org