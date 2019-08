CÔTE D'IVOIRE - Présidence de la FIF : Didier Drogba officiellement candidat

Cela ne fait plus l’objet d’un doute. C’est acté. L’international ivoirien et ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba a annoncé officiellement sa candidature à la prochaine élection du président de la Fédération ivoirienne du football (FIF), ce lundi 19 août 2019, au siège de cette fédération à Treichville.

Ce buteur qui a fait les beaux temps de Guingamp, Marseille et de Chelsea, vient ainsi de confirmer ce qui faisait débat au sein des férus du ballon rond.



Bien que adulé par les sportifs ivoiriens de tous bords et jouissant d’une audience qui ne souffre d’aucune contestation, la tâche pourrait s’avérer plus ou moins rude pour Drogba, membre du comité directeur de Williamsville Athletic Club Abidjan, qui devrait faire face à de gros calibres tels que le président sortant, Augustin Sidy Diallo contesté mais toujours en place, qui pourrait se représenter. Sur la liste de ses adversaires, l’on note la présence de son ex-coéquipier Bonaventure Kalou, élu maire de Vavoua, pas encore déclarée.

Selon des informations, Didier Drogba pourrait être le candidat du GX, regroupant les clubs qui s’étaient dressés contre la gestion de Sidy Diallo, et qui réclamaient sa tête.



Pour rappel, la star ivoirienne de 41 ans a été nommée conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, il y a de cela quelques semaines

L’élection à la présidence de la FIF aura lieu dans le mois décembre prochain.



De notre correspondant à Abidjan

Jacob BLAGUE