CÔTE D'IVOIRE - Politique nationale : Guillaume Soro pas content, des signaux qui parlent

Le président de l'Assemblée nationale ne s'est guère déplacé pour mettre son bulletin dans l'urne le samedi 24 mars 2018, jour de l'élection sénatoriale.Il aurait mandaté une collaboratrice de voter en son nom, par procuration. Celle-ci aurait été empêchée de voter pour son compte, les textes n'autorisant pas une telle possibilité. Boycott délibéré ? Erreur d'interprétation des textes régissant ce scrutin ? Toujours est-il que la non-participation de Guillaume Soro à cette élection est perçue, par certains observateurs de la vie politique ivoirienne, comme une autre expression du désamour entre l'ex-n°2 du régime et ses amis au pouvoir.En effet, en dépit des apparences, il y a comme un malaise persistant entre le chef du Parlement et les autres tenants du pouvoir. Tout se passe comme si Soro n'est jamais parvenu à prendre toute sa place dans sa famille politique, depuis la mauvaise passe qu'il a traversée au plus fort de l'affaire des armes découvertes à Bouaké. Depuis lors, le ressort cassé ne semble pas avoir été solidement recollé de sorte que ses relations avec ses amis au pouvoir n'ont qu'une apparence de normalité. Plusieurs signaux laissent penser que le chef du Parlement ne retrouve plus ses marques dans ce régime.Et c'est peu dire. A preuve, il s'affiche de moins en moins aux réunions et activités de son parti, le Rdr. Depuis qu'il y a été nommé vice-président, chargé de la région du Tchologo, on ne l'a pas vu aller au contact du "peuple du Rdr" en vue de le remettre en ordre de bataille pour les échéances futures, comme l'ont fait bien des dignitaires du parti au pouvoir.