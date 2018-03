CÔTE D'IVOIRE - Plus de 60 listes de candidats dont 33 de la coalition au pouvoir enregistrées pour les sénatoriales

La Commission électorale indépendante (CEI), chargée d’organiser les élections sénatoriales prévues le 24 mars en Côte d‘Ivoire, a reçu vendredi, 52 nouveaux dossiers dont 33 du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir), portant à 64, le nombre de candidatures, à la clôture, a appris ALERTE INFO auprès de l’institution.



Les cadres de la coalition au pouvoir n’avaient jusque-là pas fait acte de candidature pour cette élection depuis l’ouverture de la réception des dossiers le 23 février.



"Ces candidats ont été choisis selon des critères internes et des négociations entre les partis" du RHDP, a affirmé le secrétaire général adjoint, chargé des élections du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) Brahima Doumbia, après le dépôt des dossiers.





Les listes seront acheminées entre "lundi (et) mardi" au Conseil constitutionnel pour valider les candidatures, selon la CEI.



Ce scrutin se tiendra dans 35 bureaux de vote dont trois à Abidjan, pour l'élection de 66 sénateurs au suffrage universel indirect.



Les électeurs (maires, députés, conseillers municipaux, conseillers régionaux) sont estimés à "7.000".



Alerte Info