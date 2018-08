CÔTE D'IVOIRE - Plus de 400 millions de FCFA pour la construction du grand marché de Man

L’État de Côte d’Ivoire à accordé un prêt de plus de 400 millions de francs CFA, à la mairie de Man, en vue de la construction d’un grand marché, a-t-on appris mardi, lors de la 2ème session ordinaire du conseil municipal de l’exercice 2018.



«Pendant des années, nous avons cherché la solution pour la construction du grand marché de Man. (…) Et Dieu merci, nous apprenons avec plaisir que l’État a accepté de nous accorder le prêt. On a l’argent maintenant, on va commencer à construire le grand marché de Man », a affirmé le maire de Man, Tia André, qui s’est réjoui avec les populations qui attendent cette nouvelle depuis 20 ans, après que l’ancien marché ait pris feu.



Toutefois, il a prévenu qu’avant le démarrage des travaux prévus en décembre 2018, des opérations de déguerpissement seront menées avec la participation, de toutes les couches sociales y compris les commerçants qui sont les premiers concernés.



Par ailleurs, le programme triennal 2019-2021, qui prévoit près de 60 millions de francs CFA pour l’embellissement de Man a été adopté, lors de cette session ordinaire du conseil municipal.



AIP