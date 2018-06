CÔTE D'IVOIRE - Pluies diluviennes/ Inondations : les ministres membres de la cellule de crise en conclave pour résoudre durablement la question

Les ministères membres de la cellule de crise dont celui de l’intérieur, de la construction, de la santé, de la solidarité, des infrastructures économiques et plusieurs structures sont tutelles ont eu une rencontre technique ce mercredi en vue de trouver une solution durable à la question des inondations durant les pluies diluviennes.Ces mesures vont être présentées au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, dans l’optique de trouver des solutions durables à la furie des pluies diluviennes.« Aujourd’hui avec la catastrophe que nous avons enregistrée il y a 48 heures il fallait que ce comité se réunisse à nouveau pour faire l’état des lieux, dégager un certain nombre de mesures à proposer au Premier ministre, mesures qui certainement vont être annoncées dans les heures à venir », a déclaré Sidiki Diakité, ministre de l’intérieur et de la sécurité.Il a aussi annoncé un nouveau bilan mortuaire suite aux inondations des dernières pluies de lundi soir à mardi matin, « nous sommes à 20 morts enregistrés dont 18 à Abidjan, un cas de décès à Tiassalé et un cas de décès à Guibéroua » a-t-il déploré.Les inondations survenues mardi à Abidjan à la suite des pluies diluviennes ont aussi fait des blessés et d’importants dégâts matériels notamment à Cocody et Attécoubé.Ce mardi, une réunion d’urgence interministérielle présidée par le Premier Ministre a eu lieu au ministère de l’intérieur en vue de trouver dans l’immédiat des solutions à la hauteur de la catastrophe.Face aux prévisions alarmantes de cette saison de pluie, le Gouvernement avait annoncé, en mai, l’intensification de l’opération de curage des caniveaux, la sensibilisation des populations et le relogement temporaire des ménages déguerpis.