CÔTE D'IVOIRE - Pluie : 19 morts, Ouattara écourte son séjour français et regagne Abidjan

Dix-neuf personnes sont mortes dans la pluie diluvienne qui s’est abattue sur Abidjan et certaines villes de l’Intérieur du pays dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué au journal télévisé de 20h de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI 1, publique), le Directeur général de l‘Office national de la protection civile (ONPC), le Général Fiacre Kili.



Selon le Général Fiacre Kili, l’on enregistre comme bilan définitif 18 morts à Abidjan, la capitale économique ivoirienne et un décès à Tiassalé, dans la Région de l’Agnebi-Tiassa, dans le Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire.



« Malgré toutes les mesures de prévention (…), un l’adage dit le risque zéro n’existe pas. Nous déplorons ces 19 morts, nous présentons les condoléances à toutes les familles éplorées et nous voulons souhaiter que les mesures de sécurité et de prévention annoncées par le gouvernement soient scrupuleusement respectées par les populations ivoiriennes », a-t-il ajouté, assurant que « cette nuit sera calme » selon les prévisions.



Pour le jeudi, le Directeur général de l’ONPC a conseillé la « prudence parce que des alertes sont données ».



Le Premier ministre qui a présidé une réunion ministérielle d’urgence dans la journée avant d’effectuer une visite sur les différents lieux de sinistres dans l’après-midi, a instruit des membres du gouvernement et les maires à l’effet de prendre toutes les dispositions pour trouver refuge aux personnes sans-abris.



Les eaux qui ne trouvaient pas d’issues, ont endommagé plusieurs habitations et des commerces, créant des dégâts matériels importants, notamment à l’Est et à l’Ouest d’Abidjan où des décès ont été enregistrés.



Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara qui séjourne en France depuis quelques jours, a écourté son séjour et devrait se rendre à Abidjan mercredi, au lendemain de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. « Le Président de la République a été informé régulièrement de la situation et a décidé de regagner Abidjan dès demain (mercredi) », a annoncé la télévision nationale.



Les prévisions météorologiques annoncent une pluviométrie intermittente d’ici à la fin de la semaine, dans le District d’Abidjan et sur le littoral : « mercredi (60%), jeudi (80%) , vendredi (92%), samedi (95%) et dimanche (50%) ».



APA