CÔTE D'IVOIRE - Plateau : Jacques Yapi remplace Bendjo en qualité de «maire intérimaire» (arrêté)

Jacques Yapi, Conseiller municipal au Plateau, le centre des affaires d’Abidjan, remplace en qualité de « maire intérimaire » M. Akossi Bendjo, accusé de « mauvaise gestion de fonds publics », selon un arrêté, a rapporté lundi à APA un agent de la mairie.



L’arrêté, issu du ministère de l’Intérieur et de la sécurité, a été lu lundi devant l’ensemble du personnel de la municipalité du Plateau par le Secrétaire général de la mairie, a indiqué cette source à un journaliste de APA.



Le maire intérimaire, Jacques Yapi, est membre de la famille politique de M. Bendjo, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), formation politique actuellement en rupture avec le parti présidentiel, un grand allié au sein de la coalition au pouvoir.



M. Yapi est reconnu comme le plus ancien des conseillers municipaux. Et ce, pour avoir siégé de façon continue dans les différents conseils de la municipalité avant l’arrivée de M. Akossi Bendjo, il y a plus d’une vingtaine d’années.



Il est notamment reproché à M. Akossi Bendjo de « graves déviations dans la gestion et faux en écriture publique » dans l’exercice de ses fonctions, selon le gouvernement ivoirien qui a annoncé sa révocation, le 1er août, à la tête de la mairie du Plateau.



Pour son parti, le Pdci, cette révocation est une « dérive autoritaire » et un acte de « harcèlement » politique qui s’inscrit « dans une série qui cible ses militants et ses cadres », entre autre « le limogeage de l’Inspecteur général d’Etat (IGE), Niamien N’Goran ».



M. Bendjo est hors de la Côte d’Ivoire depuis l’annonce de son relèvement en qualité de maire du Plateau, vitrine de la capitale économique ivoirienne. Il avait annoncé qu’il souhaitait se porter candidat à un autre mandat pour les prochaines municipales prévues le 13 octobre 2018.



APA