CÔTE D'IVOIRE - Pascal Affi N'Guessan veut faire gagner le FPI avec ou sans Gbagbo

La Côte d'Ivoire se prépare à retourner aux urnes cette année. Il s'agit des élections locales et régionales dont la date reste à être fixée. Un grand défi pour le Front Populaire Ivoirien (FPI) de l'ex-président Laurent Gbagbo qui risque de se présenter en rang dispersé.Depuis la crise post-électorale de 2011 et le départ de son leader à la Haye où il est jugé par la Cour pénale internationale, le FPI s'est scindé en deux ailes. L'une dirigée par Abdoudramane Sangaré et l'autre par Pascal Affi N'Guessan. Chacun revendiquant la légitimité de la direction du parti.