CÔTE D'IVOIRE - Pascal Affi N’Guessan : « Je tends la main au PDCI »

Pascal Affi N’Guessan : Nous avons échangé nos vœux. Nous partageons la même volonté de dialoguer, et notre pays est dans un tel état de délabrement que nous devons nous unir pour résoudre les problèmes.Ce genre de choses ne se discute pas dès la première rencontre. Le PDCI est pour l’instant allié au RDR [Rassemblement des républicains d’Alassane Ouattara]. Le fait est que cette union a du plomb dans l’aile. Mais le PDCI doit d’abord régler cette question. Faut-il envisager une nouvelle alliance pour sortir le pays de l’impasse, et celle-ci peut-elle concerner le FPI et le PDCI ? Oui, je le pense. La Côte d’Ivoire en tout cas en a besoin.C’est un leader politique soucieux de l’avenir de son pays. Il sait que le FPI et le PDCI ont un rôle à jouer dans la renaissance de la Côte d’Ivoire. Nous sommes en contact. Sa porte m’est toujours ouverte.Nous sommes prêts à cette éventualité. Il ne fait même aucun doute que des unions seront créées localement, à un niveau où les préoccupations sont moins politiciennes et où la priorité est de développer une commune ou une région. Nous l’avons dit à nos militants : il faut qu’ils restent prêts, là où cela se révèle nécessaire, à se lier avec le PDCI ou avec des candidats indépendants.Compte tenu du contentieux qui existe entre nous, et tant que le dossier des prisonniers politiques, des exilés ou des comptes gelés n’aura pas été clos, je ne crois pas. Mais si le gouvernement fait un geste sur ces sujets et travaille véritablement à la paix, à la démocratie, à la réconciliation et à l’indépendance de la justice, alors tout sera possible, dans l’intérêt de la Côte d’Ivoire. Pas avant.