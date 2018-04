CÔTE D'IVOIRE - Parti unifié RHDP : Soro ’’apprécie l’appel à la retenue" lancé par Ouattara et Bédié

Le président du parlement ivoirien, Guillaume Kigbafori Soro dit ''apprécier l'appel à la retenue dans chaque camp'' lancé par le président ivoirien Alassane Ouattara et son ''grand allié'' Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ( PDCI) après leur rencontre, mardi soir, annonçant ''l'adoption du principe de l'accord politique'' pour la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP).



L'idée de la création de ce parti unifié a été la pomme de discorde entre leurs partisans respectifs durant plusieurs mois. " Le président de l'Assemblée nationale apprécie leur appel à la retenue dans chaque camp pour consolider le climat de paix en Côte d'Ivoire ", rapporte un communiqué de M. Soro transmis mardi soir à APA.



Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale '' encourage les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié à poursuivre ces pourparlers dans le sens de l'inclusivité''. M. Soro qui dit faire confiance à ces '' deux grands hommes d'État'', a également salué la rencontre entre MM. Ouattara et Bédié estimant que celle-ci est '' conforme'' au souhait qu'il a exprimé le 03 avril dernier dans son discours de la rentrée parlementaire de voir que le dialogue demeure le ''maître-mot''.





Mardi soir à 17h ( heure locale et Gmt), le président Alassane Ouattara et le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ( les deux principaux leaders de la coalition au pouvoir) se sont entretenus au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau.



Au sortir de cet entretien, les deux hommes ont '' adopté le principe de l'accord politique'' pour la création du parti unifié RHDP. Une question qui a suscité la discorde pendant plusieurs mois entre leurs partis respectifs.



" Au terme de la rencontre, le président de la république et le président du PDCI ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix ( RHDP) conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017", indique le communiqué conjoint sanctionnant l'entretien entre les ''deux grands patrons'' de la coalition au pouvoir.



