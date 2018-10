CÔTE D'IVOIRE - PDCI : Un cadre, « exclu temporairement », annonce le 13ème Congrès ordinaire du parti lundi

Jérôme N’Guessan Koffi, un membre du Bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci), « exclu temporairement » pour « indiscipline », annonce la tenue, lundi, du 13ème congrès ordinaire du parti, dans un communiqué transmis mardi à APA.



« M. N’Guessan Koffi Jérôme membre du Bureau politique du PDCI-RDA informe les membres des instances de la tenue du 13ème Congrès ordinaire du PDCI-RDA le lundi 15 octobre à 11 heures au Palais de la culture de Treichville (Sud d’Abidjan) », indique le communiqué.



Intervenant en tant que « président du Comité d’organisation », Jérôme Nguessan, annonce comme ordre du jour le « renouvellement du mandat du président Henri Konan Bédié, candidat unique ; la dissolution du secrétariat exécutif et la mise en place d’un secrétariat général avec un secrétaire général élu ».



Au cours de ce 13e Congrès ordinaire, les participants aborderont l’« élection du candidat du Pdci à l’élection présidentielle de 2020 », souligne la note signée de « M. N’Guessan Koffi Jérôme, membre du bureau politique du PDCI-RDA et président du comité d’organisation ».



Le Conseil de discipline du Pdci a prononcé jeudi une « exclusion temporaire » de deux membres du Bureau politique, notamment Kobenan Adjoumani et Jérôme N’Guessan pour « indiscipline et atteinte à l’unité du parti ».



M. Jérôme Nguessan a introduit une saisine auprès du tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau à l’effet d’annuler les décisions des bureaux politiques du 17 juin et du 24 septembre 2018, une première depuis la création du parti septuagénaire qui dénonce une « violation » de ses textes.



Lundi, à Daoukro (centre-est ivoirien), le Pdci a sous la présidence de son leader Henri Konan Bédié, tenu un Bureau politique et décidé de l’organisation du 6e Congrès extraordinaire de l’ex-parti unique le lundi 15 octobre 2018, dans cette cité, pour marquer sa « stabilité » à travers une « clarification ».



APA