CÔTE D'IVOIRE - PDCI-RDA : Le ministre Adjoumani Kobenan lance le mouvement "Sur les traces d’Houphouët-Boigny"

"Sur les traces d’Houphouët-Boigny". C’est le nom du mouvement né du Pdci-Rda. Sa présentation a eu lieu ce mardi 3 juillet 2018, à l’Ivoire golf-club, à Cocody.Il est présidé par Adjoumani Kobenan Kouassi, cadre de ce parti et ministre des Ressources animales et halieutiques.Il a précisé que son mouvement n’est pas un parti politique mais un mouvement favorable au parti unifié au sein du Pdci. "Sur les traces d’Houphouët-Boigny ne rame pas à contre-courant des idéaux du Pdci. Nous allons nous opposer à la division du Pdci. Nous allons donner la vraie information", a fait savoir l’ancien porte-parole du Pdci. Ajoutant que son mouvement va oeuvrer à la préservation de la paix et de l’unité nationale.