CÔTE D'IVOIRE - Ouattara va se prononcer sur les événements mortels de Bloléquin (Porte-parole)

Le Chef de l’Etat ivoirien va se prononcer dans les "prochains jours" sur les événements malheureux de Bloléquin (Ouest) qui ont officiellement fait 2 morts, 3 blessés et d’importants dégâts matériels la semaine dernière à l’issue d’une altercation entre un gendarme et un motocycliste.





«Le gouvernement ne peut que condamner avec la plus grande fermeté » ces événements, a indiqué le ministre de la communication, de l’économie numérique et de la poste, Bruno Koné, à l’issue d’un Conseil de ministres présidé mercredi soir par le Président Alassane Ouattara, faisant savoir que que le chef de l’Etat fera une adresse à la nation à ce sujet.



Selon M. Koné, également porte-parole du gouvernement, la brigade de gendarmerie, la résidence du Sous-préfet, 14 domiciles de gendarmes ont été saccagés. « Il n’appartient pas à la population de se rendre justice », a insisté le porte-parole du gouvernement qui n'a pas précisé la date de l'adresse du chef de l'Etat.



Poursuivant, il a énuméré les mesures prises par le gouvernement à l’issue de ces incidents. Il s’agit du maintien du dispositif renforcé de sécurité dans la zone , du redéploiement de toutes les autorités préfectorales , du déplacement de tous les gendarmes ayant plus de 4 ans de présence dans la localité soit 18 sur les 31.



Le démantèlement définitif de tous les barrages anarchiques, la conduite d’une opération de de ratissage et de récupération des armes illégalement détenues dans la zone ainsi que l’ouverture d’un Commissariat de police, sont les autres mesures prises par le gouvernement.



Un gendarme de la brigade de la gendarmerie de Bloléquin au cours d’un contrôle de routine, a ouvert le feu sur un motocycliste avant d’être par la suite lynché à mort le samedi 17 février dernier. Les enquêtes se poursuivent, ajoute le gouvernement.



APA