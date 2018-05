CÔTE D'IVOIRE - Ouattara- Soro : Des relations en trompe-l’œil ; Les faits qui trahissent le malaise

Ce vendredi 25 mai 2018, le quotidien Soir Info a rapporte une « vive altercation entre un proche de Soro et des éléments de la sécurité présidentielle ». L'incident a eu lieu en marge de la prestation de serment du nouveau Médiateur de la République, Adama Toungara, au Palais présidentiel.Peu avant 10 heures, une altercation oppose Hussein Kouamé (membre du service Communication du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro), et un agent de sécurité surnommé Jupiter. L'agent estime que le collaborateur de M. Soro ne dispose d'aucun élément lui permettant d'accéder à la salle des pas perdus où se tient la cérémonie de prestation de serment. Hussein Kouamé insiste que l'entrée lui soit autorisée parce que son « patron » se trouve à l'intérieur et qu'il doit faire son « travail ». L'agent de sécurité ne veut rien entendre. Il rétorque qu'il fait, lui aussi, son « travail ». Les esprits s'échauffent. Le collaborateur de Guillaume Soro parvient à franchir le seuil du petit portail et se retrouve dans la salle. L'agent émet aussitôt un message radio : « urgence au petit portail ». Un deuxième membre de la sécurité, arrivé « à grandes enjambées », tente d'empêcher Hussein Kouamé de progresser. « Ne me touche pas ! », lance le collaborateur de Guillaume Soro. La tension est palpable. La scène est suivie par un petit groupe de journalistes. Ce n'est pas la première fois qu'un incident se produit entre l'entourage du président de l'Assemblée nationale et celui du président de la République.Jeudi 12 avril 2018, avait lieu à Yamoussoukro, la capitale politique, l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2018 du nouveau Sénat ivoirien. L'ambiance a été un moment électrique entre les gardes de Guillaume Soro, au nombre de deux, et des hommes de la présidence de la République commis à la sécurité. Les seconds ont demandé aux premiers de se débarrasser de leurs armes qui ne seraient pas autorisées en salle. « Cette exigence a provoqué l'ire des hommes de Guillaume Soro », qui ont opposé à ceux de la Présidence un « refus bruyant », rapporte Soir Info dans son édition du vendredi 13 avril 2018. Il aura fallu l'intervention d'un membre du protocole du chef de l’État pour ramener le calme. Tout est rentré dans l'ordre par la suite. Mais l'incident avait déjà eu lieu.