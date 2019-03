CÔTE D'IVOIRE - "On formera notre formation politique, elle sera de gauche avec les mêmes valeurs."

Je vais rompre les amarres

Je suis né de père et de mère eux-mêmes nés Senoufo, nous ne supportons pas l’humiliation chez nous.

Peut-être que vous les Akans vous l’acceptez, mais pas nous.

Affi, tu as été humilié aux funérailles de la maman de Gbagbo, humilié aux funérailles de la maman de Sangaré, humilié aux funérailles de Sangaré lui-même.

On te fait venir encore en Europe pour soi-disant parler avec Gbagbo, celui que tu as qualifié de ton “Patron” et ils t’empêchent de le voir et de lui parler. Ils sont seuls à savoir pourquoi ils agissent ainsi.

Président Affi, ils ne veulent pas de toi, et ils ne voudront pas de nous. Prenons nos responsabilités, ils veulent le FPI, donnons le leur. On formera notre formation politique, elle sera de gauche avec les mêmes valeurs.

Ce sont les Ivoiriens qui jugeront.

Je suis de gauche et je déclare que je ne suis plus Gbagboïste. Je suis de gauche et je suis Affidé et je le resterai.



Le Gbagboïsme, c’est terminé.



Je ne serai plus FPI sous quelques formes que ce soit. Ne m’appelez plus pour une réunion du FPI. Je ne viendrai pas, je suis Affi et je ne participerai désormais qu’aux réunions des Affidés.

Gbagbo est méchant et mauvais.



Mais Ouattara doit partir.