CÔTE D'IVOIRE - OURAGAHIO : Les populations du village de Kpapékou célèbrent Louis André Dacoury-Tabley, ministre-gouverneur du district Goh-Loh-Djboua,

Gnagno Kadji Adolphe a saisi cet instant pour affirmer que le village de Kpapékou est une localité bénie de Dieu dans toute la splendeur du terme. Un village dont certains de ses fils ont occupé et continuent d'occuper de hauts postes de responsabilité dans l'administration. Il a chaleureusement félicité Louis André Dacoury-Tabley. " C'est dans un élan familial et selon nos traditions que nous faisons des bénédictions au ministre gouverneur afin que tout ce qu'il entreprendra soit auréolé de succès et rien que de succès " a affirmé le chef de village de Kpapékou.