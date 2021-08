CÔTE D'IVOIRE - OURAGAHIO : La pandémie de COVID -19 a plané sur la célébration du 61 ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Puis le sous-préfet a exhorté les chefs de village et de communauté à continuer à toujours jouer leur rôle de médiateurs, de conciliateurs et facilitateurs impartiaux dans le règlement des différends qui leur sont soumis et ceux dont ils ont connaissance. Ils les a rassurés de la disponibilité de l'administration à les accompagner et à les appuyer dans cette mission.