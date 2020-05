CÔTE D'IVOIRE - OURAGAHIO : L'ONG Finderrance au secours des orphelins, veuves et démunis de la circonscription administrative.

Quant à Biagou Jonas, planteur à Broudoumé, il a rendu un vibrant hommage à l'ONG Finderrance pour tout ce qu'elle fait pour les orphelins et les veuves. "Grâce à l'ONG Finderrance, mes petits enfants dont le père ne vit plus vont aisément à l'école. Il ne manque de rien et sont dans un internat. L'école étant fermée pour cause de la pandémie de la maladie du coronavirus, mes petits fils et les autres orphelins inscrits dans les différents établissements scolaires de Ouragahio aux soins de Finderrance sont rentrés dans leurs différentes familles. Et voilà que l'association ONG Finderrance vient leur rendre visite chargée de kits sanitaires et de vivres. Mais également pour voir si ces enfants sont en bonne santé. C'est tout simplement merveilleux. Infiniment merciàFinderrance" a-t-il affirmé.



Jefferson GNABRO

Correspondant permanent à Gagnoa