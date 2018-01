CÔTE D'IVOIRE - Nécrologie, politique et justice à la Une des journaux ivoiriens

Les journaux quotidiens ivoiriens, parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national offrent un menu diversifié allant de la nécrologie avec l’annonce du décès du député-maire de Grand-Lahou à la politique en passant par la Cour pénale internationale (CPI) à la Haye où reprend dans 48 heures le procès conjoint de Laurent Gbagbo et Blé Goudé.Décès de Djaha Jean: Grand-Lahou perd son député-maire, annonce en manchette le journal gouvernemental Fraternité Matin. Grand-Lahou en deuil : le député Djaha Jean est mort, reprend Soir Info à côté de Le Jour Plus qui précise : ‘’décédé samedi, Grand-Lahou pleure Djaha Jean ».



Pour Le Nouveau Réveil, cette disparition de M. Djaha est une ‘’lourde » perte pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et la ville de Grand-Lahou.



L’actualité nationale est également rythmée par la politique avec la résurgence du débat sur l’alternance en 2020 entre les alliés du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-parti unique) et le Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel).



Parti unifié (RHDP) / RDR-PDCI : ‘’ça se gâte ! », commente à ce propos Soir Info. Au sujet de l’alternance en 2020 ‘’nous nous en tenons à Bédié et Ouattara », répond le porte-parole du RDR, Mamadou Touré en Une de Le Jour Plus.



Selon ce journal, Bédié est pris en otage par les ‘’irréductibles » de son parti concernant le parti unifié. ‘’Votre bonheur se trouve dans le parti unifié », a fait remarquer de son côté, le président du Rassemblement des jeunes républicains (RJR), Dah Sansan à la jeunesse du PDCI-RDA, selon L’Inter.



Les tabloïds ivoiriens s’intéressent également au procès de Laurent Gbagbo qui reprend dans 48 heures.



APA