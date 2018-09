CÔTE D'IVOIRE - Municipales et régionales : la campagne électorale fixée du 28 septembre au 11 octobre

La campagne électorale pour les élections municipales et régionales couplées du 13 octobre prochain se déroulera du 28 septembre au 11 octobre prochain, a annoncé mercredi, le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré, à l'issue d'un Conseil de ministres présidé par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel d'Abidjan Plateau.

[Img : Municipales et régionales: la campagne électorale fixée du 28 septembre au 11 octobre]



Quelque 6 498 215 électeurs ivoiriens sont concernés par ces échéances électorales qui se dérouleront dans 10 464 lieux de vote, soit 20 219 bureaux de vote, a précisé M. Touré qui est également le ministre de la communication et des médias.



Cette décision gouvernementale intervient au lendemain de la publication par la Commission électorale indépendante (CEI) de 684 dossiers de candidatures retenus dans le cadre des municipales ivoiriennes sur 699 dossiers reçus.



Sur cette liste retenue figurent 389 listes d’indépendants, 104 du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et 176 du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Pour les élections régionales, 88 dossiers de candidatures ont été retenus.



Le nombre de candidats retenus pour cette élection, précise l'organe électoral, est de 22.391 soit 18.226 candidats hommes et 4165 candidates femmes. La Côte d'Ivoire compte à ce jour, 201 communes et 31 régions.



APA