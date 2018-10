CÔTE D'IVOIRE - Municipales et régionales 2018 : l’usage du sticker n’a pas été retenu pour ces élections ( Communiqué)

La Commission électorale Indépendante informe les candidats à l’élection des Conseillers régionaux et à l’élection des Conseillers municipaux et les électeurs que pour ces deux scrutins l’usage du sticker sur les bulletins de vote n’a pas été retenu.

Les agents de Bureau de vote apposeront leur signature au dos de chaque bulletin de vote pour l’authentifier avant de le remettre à l’électeur, comme cela a été expliqué aux candidats et aux partis politiques lors de nos différentes rencontres.

La Commission électorale Indépendante rappelle que les bureaux de vote ont ouvert depuis 8 heures et fermeront à 18 heures.



La Commission Election Indépendante compte sur une participation massive des électeurs dans la discipline.



Fait à Abidjan, le13 octobre 201



Le Président

Youssouf BAKAYOKO