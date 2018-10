CÔTE D'IVOIRE - Municipales à Port-Bouet : le camp Siandou crie à la «tricherie» et se dit vainqueur avec 68,7% des voix

Marcel Nguettia, directeur de campagne de Siandou Fofana, le candidat du Rhdp (coalition pouvoir), pour les municipales à Port-Bouet (Sud d’Abidjan), a dénoncé mardi une « tricherie » de la commission électorale communale, revendiquant la victoire avec un taux de 68,7%.



« Selon les PV (procès verbaux) que nous avons en notre possession, nous avons gagné à 68,7%, pas parce que les élections n’ont pas été normales et qu’ il n’y a pas eu de PV de certains de nos membres qui étaient dans les bureaux de vote », a dit M. Nguettia, lors d’une conférence de presse.



Le camp Siandou reproche à la présidente de la Commission électorale indépendante (CEI) numéro 1, Mme Hortense Koudouho, d’avoir orchestré un « plan » au profit de leur adversaire, Sylvestre Emmou, candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci), formation en rupture avec le pouvoir.



Yéo Fozie, député de la circonscription Port-Bouet et membre de la liste Rhdp, a affirmé que « Mme Koudouho a reconnu avoir pris le risque de tricher pour servir le candidat du Pdci », un aveux d‘ailleurs « connu de tous parce qu’elle les a faits en présence d’agents de l’ordre assermenté ».



Le staff de M. Siandou, ministre du Tourisme, rapporte avoir « retrouvé 144 urnes remplies et déposées à la CEI pour délibération », un fait qu’il juge « inadmissible », estimant que « Mme Koudouho ne peut pas être acceptée à Port-Bouet pour diriger des élections (car) elle a fait preuve de partialité ».



« En établissant des PV avant la fin des élections parce que quand il y a cinq bureaux de vote, elle annule deux, quand il y a en neuf, elle en ouvre sept et c’était le plan qu’elle avait mené pour que des bureaux ne soient pas ouverts », a ajouté M. Nguettia, face à la presse au QG de M. Siandou.



« Nous avons constaté très tôt que des bureaux n’étaient pas ouverts, nous nous sommes peinés d’aller au bureau de la CEI pour savoir pourquoi les bureaux ne sont pas ouverts, et nous avons constaté que Mme Koudouho, présidente de la CEI 1 a fermé son portable et était injoignable », a-t-il indiqué.



A son retour, « aux environs de 12h/13h elle a dit que son portable était déchargé, ce pourquoi on n’a pas pu la joindre », a-t-il poursuivi, faisant observer que, informé, Gervais Coulibaly (2e vice-président CEI) a pu constater que des bureaux étaient fermés, entre autre, celui d’Adjahui où certains ont « ouverts entre 16h et 17h ».



« Nous nous sommes alors rendus dans tous les bureaux de vote pour constater l’absence (des agents électoraux) et nous avons fait constaté par nos huissiers que les bureaux ne sont pas ouverts. Nous avons fait le point, c’est ce qui nous a donné 17 bureaux de vote non ouverts », a-t-il renchéri.



M. Nguettia a relevé que son équipe a réuni les preuves que leur avocat utiliseraient au moment venu. Mais, pour ce qui concerne Mme Koudouho, elle ne peut pas être admise à cette CEI pour avoir « fait preuve d’impartialité » et « même fait des procès verbaux » pour leur adversaire.



« La CEI l’a prise en flagrant délit, donc je pense que des décisions vont tomber, nous avons mis nos dossiers sous scellé et s’il arrive que la CEI ne réagit pas par rapport à ce qui a été constaté nous seront obligés d’activer nos avocats pour que justice soit rendue », a-t-il dit.







Au soir du scrutin, des éclats de joie étaient entendus au QG de M. Emmou, candidat du Pdci. Des électeurs manifestaient ostensiblement la victoire de leur camp. Dimanche, au lendemain du vote, le secrétaire en chef du Pdci a fait savoir que M. Emmou avait « 7.000 voix » de plus que M. Siandou.



La CEI a annulé lundi le scrutin dans la commune balnéaire de Port-Bouet, relevant qu’après la fin du dépouillement des votes, des vandales ont fait irruption dans la salle de la commission communale pour détruire tous les procès verbaux, rendant toute compilation impossible.



La commission électorale a également annulé l’élection des conseillers régionaux dans le département de Facobly, dans l’ouest ivoirien, en raison des « incohérences observées sur les résultats » lors des compilations. Ces scrutins annulés devraient être repris dans un délai de un mois.



APA