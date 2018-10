CÔTE D'IVOIRE - Municipales 2018 : fin d’une campagne généralement calme malgré des incidents dont un mort

« Dans l’ensemble des 201 circonscriptions communales et 31 circonscriptions régionales, la campagne se déroule généralement bien sur l’ensemble du territoire national. On a enregistré néanmoins un cas de décès à Bédiala dû à une incompréhension entre partisans de deux candidats. C’est le seul cas de décès lié à la campagne électorale. Il y a également eu des destructions de biens et des blessés par-ci, par-là. Sinon les choses se déroulent bien malgré les tensions qu’on ne peut éviter », avait constaté, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, deux jours avant la fin de la campagne.



Dès le troisième jour de campagne, un candidat de Cocody avait saisi la CEI pour la destruction de ses posters. Des affiches ont, en effet, été déchirées sur presque tous les théâtres. Des tentatives d'intimidation ont été signalées à Koumassi, Didiévi ou Lakota, sans trop de violence.



A Bédiala, dans le département de Daloa, par contre, les véhicules du cortège d’un candidat ont été caillassés et les affrontements provoqué un mort, plusieurs blessés, des motos brûlés.



Mais en général, la campagne s’est achevée par des caravanes gigantesques ou sobres, des feux d’artifices et concerts.



Un observateur, Félix Tanon, fait observer que « si dans l'ensemble la campagne s'est bien déroulée, il faut continuer à prier car nous sommes maintenant en présence du carrefour de tous les dangers : la participation aux votes et l'acceptation des résultats ».



Un collège électoral de 915 801 citoyens dont 487 568 déjà présentes sur la liste électorale et 428 233 nouveaux inscrits, est appelé à élire, ce samedi, les maires et présidents de Conseils régionaux.



