CÔTE D'IVOIRE - Municipales 2018 : Le candidat FPI propose une gestion participative avec la population

Le candidat du Front populaire ivoirien (FPI), Tiacoh Félix Koua Kouadio a dévoilé son programme de société avec six engagements dont la création d’un Conseil économique et social en vue d’une participative de la cité.



« Nous allons créer un Conseil économique et social avec les forces vives pour définir la matrice de gestion de Yamoussoukro pour que la ville se développe » , a convié le candidat à l’AIP, au terme d’une rencontre d’échanges avec le préfet de Yamoussoukro, Brou Kouamé pour des élections apaisées.



Le secrétaire national du FPI à la tête de la liste « FPI unité » prévoit dans ses engagements soutenir la formation, l’entrepreneuriat, l’habitat, l’hygiène et la sécurité.



« Vous voyez, Yamoussoukro n’est pas la ville voulue par le président Houphouët. Yamoussoukro est devenue sale et nous voulons revenir à la vision d’Houphouët », a fait savoir le candidat enseignant à l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro.



Le candidat FPI promet également de créer l’industrie touristique « pour que Yamoussoukro vive ».



AIP