CÔTE D'IVOIRE - Municipale à Yopougon/Gilbert Koné Kafana aux populations : Je ne suis pas un candidat comme les autres. C’est Alassane Ouattara qui m’a mis en mission

Le maire sortant de Yopougon a été porteur du même message dans les différents lieux où il s’est rendu. « Je ne suis pas un candidat comme les autres. C’est Alassane Ouattara qui m’envoie en mission. Je viens accompagner Alassane Ouattara pour changer Yopougon. Je viens vous dire que nous devons continuer le travail là où nous sommes arrêtés. Je suis venu vous confier ma candidature. Il nous faut relever le défi de la victoire du Rhdp. Notre programme est de changer la physionomie de Yopougon, de transformer notre commune. Nous avons commencé un travail et nous avons besoin de votre soutien pour terminer » a déclaré Gilbert Koné Kafana. Poursuivant, le maire sortant de Yopougon a dit : « Vos différentes doléances ont été enregistrées. C’est mon travail , je vais le faire. Je suis là pour m’occuper de tous les quartiers et village de Yopougon. Des gens vont quitter je ne sais d’où, pour vous faire toutes les promesses. Moi, c’est Alassane Ouattara qui m’envoie pour vous aider. Vous avez vu ce qui a été avant que je prenne la tête de cette mairie. Pour dire que vous devez continuer à me faire confiance. Tout ce qui faisable, on va le faire. Il y a des gens qui veulent devenir maire. Mais moi, on m’envoie pour travailler. Vous allez voir les mois à venir ce que sera Yopougon. En 2013, le Président Alassane Ouattara m’a demandé de venir pour transformer cette commune. Vous-même avez vu ce qui a été fait en 5 ans. Vu le travail abattu il m’a renouvelé cette confiance. Pour dire, vous ne serez pas déçus. Nous allons continuer ensemble la mission que le Président de la République m’a confiée. Il nous faut créer une union sacrée autour de la Côte d’Ivoire, pour être la tête du peloton des pays qui comptent en Afrique. C’est le sens de la création du Rhdp. Ce grand ensemble prend en compte tous les besoin des Ivoiriens. À partir de cette analyse, votre choix dans les urnes doit être naturellement le candidat du Rhdp que je suis ». Pour terminer, Gilbert Koné Kafana a levé un coin de voile sur le retrait du Pdci du Rhdp. (…) Houphouët Boigny a dirigé la Côte d’Ivoire pendant 40 ans. En partant il a fait de la Côte d’Ivoire un pays en progrès. Après lui, les 20 ans qui ont suivi pas de ponts, d’écoles d’infrastructures… Il a fallu qu’Alassane Ouattara arrive pour repositionner le pays. Alassane Ouattara fait la politique parce qu’il a quelque chose à offrir à la Côte d’Ivoire. Ayant tiré les leçons du passé lui et son ainé Henri Konan Bédié se sont mis ensemble pour créer le Rhdp, pour rassembler les enfants d’Houphouët pour la construction de la Côte d’Ivoire. Récemment nos avons constaté que notre grand frère à fait marche-arrière. Un sage peut tituber mais ne tombe jamais. Je crois les choses vont rentrer en ordre. Le Rhdp va grandir et diriger la Côte d’Ivoire jusqu'à la fin des temps. Alassane Ouattara a décidé que cela soit ainsi. Il a décidé de consacrer sa vie à la Côte d’Ivoire après son mandat c’est pourquoi, il estime que le Rhdp est l’appareil politique qui va rassembler les Ivoiriens.





TAB avec GK