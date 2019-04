CÔTE D'IVOIRE - Migrations : les rêves d'Europe des jeunes d'Abobo

La « Casse d’Abobo » est bordée par une voie rapide le long de laquelle de jeunes vendeurs alpaguent des clients pour leur vendre des pièces détachées de voiture sur lesquelles ils touchent un maigre pourcentage. A la fin du mois, ceux qui s’en tirent bien auront empoché quelques milliers de francs.Karim 21 ans, est l’un d’entre eux et il a un objectif : l’Europe. « Nous aussi, on n’a pas envie de rester ici. On a envie de tenter notre chance pour voir ce que ça peut donner demain. L’Afrique, c’est l’Afrique, ça ne change pas. C’est en Europe qu’on aimerait aller tenter notre chance. Quand tu es dans un lieu où ça ne va pas, tu n’as plus envie de rester. On est ici, on nous chasse, on n’arrive pas à s’en sortir. On est ici, ils sont derrière nous. On est là, ils sont derrière nous. Quitter ce lieu, on ne sait pas, pour aller travailler où ? Le peu d’argent qu’on a comme économie, si ça peut suffire pour qu’on aille là-bas. On va se lancer. »