CÔTE D'IVOIRE - Mfa/ Congrès extraordinaire tenu à Bondoukou : Siaka Ouattara élu nouveau président par acclamation

On peut dire désormais sans risque de se tromper, que le Mfa est totalement sorti de la crise dans laquelle il était embourbé depuis le mois d’août 2017.



2200 congressistes du Mouvements des forces d’avenir (Mfa) sur près de 5.000 personnes qui ont effectué le déplacement le dimanche 25 mars 2018 à la mairie de Bondoukou, ont élu par acclamation Siaka Ouattara, nouveau président de leur parti. C’était au cours du deuxième congrès extraordinaire de ce parti déroulé sous le thème « le Mfa remobilisé pour le parti unifié Rhdp ». Aussitôt porté à la présidence du Mfa, l’ex-député de Bondo, Laoudi-ba, Sapli-sepingo, Taoudi et Yezinala, a lancé un appel à ses alliés du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et pour la paix (Rhdp), qu’il a baptisé ‘’appel de Bondoukou’’: « Je profite de ce moment solennel pour lancer un vibrant appel, ici à Bondoukou, que nous allons baptiser ‘’l’appel de Bondoukou’’. C’est un appel que nous voulons historique parce que nous le faisons dans la ville au milles Mosquées. J’invite nos frères leaders des partis politiques alliés, à savoir le Pdci, le Rdr, l’Udpci, l’Upci et le Pit parce qu’ils sont épris de paix, de cohésion et de stabilité, à se joindre à nous, afin de faire du parti unifié Rhdp, une réalité pour notre beau pays la Côte d’Ivoire. Nous avons l’obligation d’œuvrer selon notre devise, dans l’union la discipline et le travail pour le bonheur et le bien-être des populations ivoiriennes… », a indiqué Siaka Ouattara. L’ancien président intérimaire du Mfa n’a pas oublié, dans cette première adresse en sa qualité de président élu, de saluer le courage et l’engagement des militants de son parti et leur présenter une formule qui puisse selon lui assurer la stabilité de leur parti les années à venir. « Braves militants. Plus rien ne sera comme avant, c’est pourquoi nous avons adopté la création d’un organe dit Haut Conseil du Parti, pour nous éviter les erreurs ou prises de décision fâcheuses. Ce Haut Conseil composé de douze sages du parti arrive pour encadrer les actions du Bureau politique et du président du parti », a-t-il instruit. Le nouveau patron du Mfa a aussi tendu la main aux militants qui se sont retrouvés durant la crise qui a secoué le parti, du côté opposé. « Je lance un vibrant appel à nos camarades qui ne nous ont pas encore rejoints. Nous les attendons. Revenez à la maison, chers frères et sœurs. Nous changerons le Mfa positivement ensemble », a conclu le président du Mfa. Mais avant, face aux milliers de militants et sympathisants venus de la presque totalité des régions de la Côte d’Ivoire, qui ont envahi la cour de la mairie de Bondoukou tôt le matin, certainement pour ne pas se faire compter l’évènement, le président du comité d’organisation du congrès, Touré Moussa, a retracé la vie récente du parti avec émotions. « Enfin ouf ! Enfin ouf ! Le congrès du Mfa se tient !», s’est-il réjouit avec un ton guttural, après avoir regretté les ‘’multiples péripéties’’ traversé par le parti. Il a aussi salué le peuple de Bondoukou « qui a donné son digne fils Siaka Ouattara pour conduire la destinée du Mfa ». Après les travaux en commission, des résolutions et des motions de soutiens ont été lues. Les militants du Mfa ont réaffirmé leur « appartenance au Rhdp ; soutien à la création du parti unifié, disponibilité à adopter et signer le manifeste du futur parti unifié ». Une motion de soutien aux actions du Président de la République Alassane Ouattara, « grâce à qui le pays connait une embellie économique », a été également lue. Rappelons que suite au Bureau politique du 26 août 2017, qui a suspendu l’ex-président Anzoumana Moutayé de ses fonctions de président, celui-ci avait esté en justice pour demander l’annulation du bureau politique qui l’a suspendu. Le verdict de cette affaire a été rendu le 14 mars dernier, et a débouté Anzoumana Moutayé. Il a même fait appel de cette décision de justice qu’il a encore perdu. C’est dans une ambiance bon enfant que le Congrès a pris fin avec à une foule qui n’a cessé de scander « Siaka président, Siaka président, Siaka président !!!! ».



Parti Politique