CÔTE D'IVOIRE - Maurice Guikahué à Bruxelles pour « exprimer le soutien » de Bédié à Gbagbo

L’ex chef d’Etat ivoirien Laurent Gbagbo a reçu mardi à Bruxelles, une délégation du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié du pouvoir), conduite par son secrétaire exécutif en chef, Maurice Guikahué, venue "exprimer de vive voix la compassion et le soutien adressés" par Henri Konan Bédié, dans un communiqué.La délégation du PDCI, a exprimé de vive voix "la compassion et le soutien adressés" par M. Bédié.Selon le communiqué, Henri Konan Bédié et son parti "se sont réjouis de l’acquittement" de M. Gbagbo et "souhaitent ardemment son retour" en Côte d’Ivoire afin qu’"il participe activement" au processus de la réconciliation nationale."Après analyse de la situation socio-politique, les deux partis (PDCI, et le Front populaire ivoirien FPI) ont constaté qu’il était fondamental d’œuvrer ensemble pour le retour d’une paix définitive en Côte d’Ivoire", poursuit le communiqué.