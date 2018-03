CÔTE D'IVOIRE - Marche d’EDS, la préfecture d’Abidjan était informée, « on n’a pas besoin d’autorisation pour manifester », explique un juriste

La marche de la plateforme de l’opposition politique, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) a été étouffée dans l’œuf ce 22 mars 2018 à Abidjan, pour dit-on, non autorisation. Ce qui, de l’avis d’expert, tranche avec la règle en la matière.La police ivoirienne a empêché la marche prévue ce jeudi 22 mars par l’opposition réunie au sein de la coalition, Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS). Tchéidé Jean-Gervais, le porte-parole de la plateforme EDS et par ailleurs vice président du FPI tendance Sangaré et d’autres militants ont été interpellés à la place des martyrs à Adjamé, d’où devrait débuter la marche. Selon nos informations, ils ont été conduits à la préfecture de Police dans la mi-journée.Dans une lettre d’information adressée au Préfet d’Abidjan et datée du 19 mars 2018 avec accusé de réception n° 395, dont pôleafrique.info a reçu copie, George Armand Ouégnin, président d’EDS informe l’autorité de la tenue de la marche et demande un encadrement sécuritaire : « EDS reste à votre disposition pour les modalités pratiques d’encadrement et de sécurisation de notre manifestation démocratique », lit-on avant la formule de politesse.