CÔTE D'IVOIRE - Manque d’eau à Yopougon-Académie résidentiel : Les populations dans le désarroi depuis plus de 5 mois

« Depuis plus de cinq mois, nous n’avons plus d’eau dans nos robinets ici au quartier Académie résidentiel », lance Kouamé Adjo Colette, une habitante dudit quartier dans la commune de Yopougon.Elle exprimait son désarroi face au manque d’eau dans la zone depuis plus de cinq mois. A cet effet, les habitants disent prendre des mesures pour se faire entendre si d’ici les semaines à venir, rien n’est fait. « Je viens à peine de débourser la somme de 6000 Fcfa pour avoir de l’eau, juste pour la semaine », poursuit Mme Kouamé qui nous montre une dizaine de bidons pleins.Elle venait ainsi de planter le décor pour expliquer que depuis le mois de septembre, l’eau source de vie est devenue une denrée très rare qui s’achète à prix d’or dans d’autres quartiers de la commune, où des charretiers et des camionneurs vont s’approvisionner.« Le bidon d’eau que l’on achetait avant à 25 Fcfa souvent à 50, nous revient aujourd’hui avec ceux qui nous qui approvisionnent à 300 Fcfa », a expliqué Kouamé Adjo Colette avec un visage grave. Même son de cloche du côté de M. Brou Kouamé Hervé, résidant dans le même quartier. « Nous sommes obligés de nous ravitailler dans certains endroits du quartier dans des forages. Depuis près de cinq mois, je m’associe à des personnes pour louer des citernes afin d’avoir de l’eau. Ce qui m’écœure dans cette situation, c’est le fait que je dépense près de 20 000 par mois », s’est-il plaint.Idem chez M. Simplice Siallou, propriétaire d’un immeuble dans le même quartier. Selon lui, des locataires de son immeuble ont quitté les lieux du fait du manque d’eau. « Depuis près de six mois, nous n’avons pas d’eau. Nous sommes obligés d’acheter un fût d’eau à 6000 Fcfa et cela deux fois dans la semaine », dit-il.