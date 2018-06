CÔTE D'IVOIRE - Maison de la Presse d’Abidjan : Le ministre de tutelle annonce sa réhabilitation

Le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné a décidé de réhabiliter la Maison de la Presse d’Abidjan(MPA) suite aux dégâts qu’a subis cette bâtisse.Les pluies diluviennes qui s’abattent sur la ville d’Abidjan depuis quelques temps ont occasionné d’énormes dégâts à la Maison de la Presse d’Abidjan. Les gros arbres qui longent la clôture de cette bâtisse ont gravement endommagé cette clôture ainsi qu’une partie de l’infirmerie des médias.Les branches des arbres déracinés par la tornade, en tombant sur les câbles électriques ont causé un court-circuit sur l’alimentation de la Maison de la Presse d’Abidjan, la privant ainsi d’électricité et de téléphone.Les heures qui ont suivi ce sinistre, le ministre Bruno Nabagné a dépêché son directeur de cabinet, André Apete sur les lieux pour le constat et apporter le soutien de la tutelle à l’ensemble des médias.