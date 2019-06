CÔTE D'IVOIRE - MARIAM TRAORÉ (DÉPUTÉE RHDP) SOLLICITE LES IMAMS POUR QUE SON PARTI CONSERVE LE POUVOIR JUSQU'EN 2050

Voici la traduction de ses propos faite en Français par un internaute.



« Soyez unis,

si nous sommes unis,

nous garderons toujours ce pouvoir.

le pouvoir ne se donne pas,

s'il y'a une personne qui dit que le pouvoir ne se donne pas c'est bien moi.

On va garder le pouvoir jusqu'en 2050 et s'assoir pour rediscuter encore,

Sinon on ne donne pas ce pouvoir.

Cela sera possible si nous sommes unis, or l'un de nos problèmes est qu'on ne s'aime pas entre nous, pourquoi?

J'ai besoin des imams.»





La Dépêche d'Abidjan

