CÔTE D'IVOIRE - Lida Kouassi Moïse accuse Affi N’Guessan d’avoir emmené ses camarades en prison

Affi N’Guessan entend-il se dresser contre Laurent Gbagbo pour le contrôle de la présidence du FPI ? Suite à sa rencontre avortée avec l’ancien président ivoirien, l’ex-premier ministre et président du front populaire ivoirien est l’objet de nombreuses attaques de cadres FPI, depuis qu’il a accusé l’ex-président ivoirien de vouloir sa mort politique.L’unité au sein du FPI a été mise à mal ces derniers jours suite à la rencontre annulée entre Affi N’Guessan et l’ancien président Laurent Gbagbo en Belgique. Alors qu’il était censé se rendre au royaume belge pour s’entretenir avec l’ancien dirigeant ivoirien, le président du FPI a rebroussé chemin depuis la France où il se trouvait. Pour les pro-Gbagbo, il n’était pas question que le président Affi rencontre leur leader sans qu’il n’ait renoncé à la présidence du parti, une requête à laquelle l’ancien premier ministre a opposé un refus, prétextant que cette démarche était le signe de sa mort politique. Première conséquence de cette guerre à distance qu’il se livre avec les partisans de Lauren Gbagbo, Affi N’Guessan a perdu le soutien d’Agnès Monnet, la secrétaire générale du FPI qui a officiellement annoncé sa démission depuis dimanche via un courrier. Lire la suite