CÔTE D'IVOIRE - Les sujets politiques et les faits divers font la Une des journaux

Les journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, offrent un menu composé, essentiellement, de sujets politiques et de faits divers.Elections sénatoriales : ‘’Guikahué fait des confidences sur le RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix) », affiche L’Inter selon lequel ‘’les 2 premières candidatures enregistrées, hier à la CEI (Commission électorale indépendante) ».

Le Jour Plus renchérit pour écrire que ‘’la CEI enregistre les premières candidatures ». Sénatoriales : ‘’vers des listes RHDP… », espère Le Patriote invitant le RDR (Rassemblement des républicains) et le PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) d’éviter ‘’le piège des législatives ».



Annoncées pour le 24 mars, souligne Le Nouveau Réveil, ‘’voici tous les scenarii possibles » des sénatoriales. Dans ce quotidien, Jeannot Kouadio Ahoussou (Cadre du PDCI) dénonce ‘’ceux qui créent la pagaille » dans l’alliance PDCI/RDR.



‘’Seulement, deux listes enregistrées à trois jours de la clôture des candidatures », précise Soir Info. Pour Fraternité Matin ‘’le RHDP continue la concertation » avant l’élection des sénateurs. Après trois heures d’échanges, hier, poursuit le confrère, ‘’les partis membres de cette alliance se retrouvent aujourd’hui ».



Selon Le Quotidien d’Abidjan, ‘’Ouattara dans le tourbillon de la perte du pouvoir ». LG Infos s’intéresse au ‘’Non de Ouattara » concernant la réforme de la CEI. Le Temps rapporte, pour sa part, que ‘’le journal français Libération enfonce Ouattara », soulignant ‘’l’atmosphère délétère en Côte d’Ivoire ».



Les faits divers liés au phénomène des enlèvements des enfants pour des sacrifices humains sont largement rapportés par la presse locale.



A ce propos, après Bouba (le garçonnet de 4 ans assassiné), informe Le Quotidien d’Abidjan, ‘’2 élèves tués et vidés de leur sang ». M’bahiakro : ‘’une jeune élève de 5ème assassinée », précise Le Patriote. Enlèvements et assassinats d’enfants : ‘’La Police lance la traque aux féticheurs et aux marabouts sanguinaires », renseigne Le Nouveau Réveil.



Selon le guide spirituel Souleymane Sidibé, ‘’l’auteur de l’assassinat de Bouba a tué toute une nation », rapporte Le Jour Plus. Soir Info croit savoir ‘’comment l’assassin présumé de Bouba est protégé à la MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan) ».



En sport, le match PSG-Real comptant pour les 8è de finale retour de la Ligue européenne des champions de football ne laisse pas indifférents les journaux ivoiriens.



A ce sujet, Fraternité Matin évoque ‘’le pari fou des Parisiens ». Pour le quotidien sportif Super Sport, ‘’Sans Neymar , le PSG veut faire sa remontada face au Real Madrid comme le Barça. »



