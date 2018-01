CÔTE D'IVOIRE - Les soldats ivoiriens s'affrontent à Bouaké

Le correspondant de VOA Afrique sur place a vu des hommes en uniformes patrouillant à bord d'un véhicule 4x4 tirer en l’air.Des barricades sont érigées notamment sur la voie menant au Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO) au quartier Sokoura, en plein cœur de Buaké.Les habitants ont vidé les rues et la plupart des commerces ont fermé." Des éléments du 3eme bataillon du camp de Bouaké ont attaqué le Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO) de Bouaké. Pour l'heure les tirs n'ont pas encore cessé et le bilan n'est pas connu", a déclaré sous anonymat un officier ivoirien joint par téléphone sur place par VOA Afrique.Selon un habitant de Bouaké également joint au téléphone, les tirs ont commencé vers 19h00 locales dans le quartier de Sokoura de Bouaké où se trouve le 3eme bataillon."Les tirs se poursuivent au niveau du 3ème bataillon situé dans le quartier Sokoura. Nous somme à Coco, le quartier voisin, mais nous entendons toujours les tirs. Nous sommes cachés à la maison. Mon petit frère est en ville et personne ne peut circuler", a témoigné un autre habitant.