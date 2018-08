CÔTE D'IVOIRE - Les populations de Gagnoa apportent leur soutien à Simone Gbagbo

Les populations de Gagnoa, avec à leur tête plusieurs cadres de la région dont le Secrétaire exécutif du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), Maurice Kakou Guikahué et le président du Conseil régional du Gôh, Djédjé Bagnon ont apporté leur soutien ce jeudi 30 août à l’ex-première Dame Simone Gbagbo à sa résidence de Cocody-Riviera.S’exprimant au nom des populations de Gagnoa, le confrère Boga Sivori par ailleurs chef de village a exprimé sa solidarité et son soutien à l’ex-Première Dame. Il a dit la joie de la population de Gagnoa de voir leur ‘’belle sœur’’ humer à nouveau l’air de la liberté. Boga Sivori s’est félicité de la voie de la paix et de la réconciliation empruntée par l’ex-première Dame. Il a dit la satisfaction du peuple de Gagnoa de constater que l’ex-première Dame en lieu et place de la rancœur et de l’animosité a décidé d’arpenter les sentiers de la réconciliation vraie et de la paix.Simone Gbagbo a remercié les populations de Gagnoa pour le soutien et la solidarité. L’ex-première a surtout dit sa joie de constater que cette population est conduite par des cadres issus de partis politiques opposés mais qui parlent d’une même voie concernant le développement de la région et le bien-être des populations. Simone Gbagbo est revenu sur la nécessité pour les Ivoiriens quelque soit leur bord politique de se retrouver pour ensemble bâtir une Côte d’Ivoire de paix, de tolérance et de fraternité. Elle a souhaité que soit tournée la page des conflits afin que s’ouvre celle de l’espérance et de l’espoir pour la Côte d’Ivoire.Avant de prendre congé de Simone Gbagbo, Les populations de Gagnoa ont offert 2 millions de F CFA et plusieurs dons en nature à l’ex-première Dame.