CÔTE D'IVOIRE - Les personnes impactées par le 4è pont d’Abidjan seront dédommagées, (Gouvernement)

Le gouvernement ivoirien a rassuré, mercredi, que les personnes impactées par les travaux de construction du 4ème pont d’Abidjan seront dédommagées au moment opportun.







Selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, également ministre en charge de la communication et des médias qui s'exprimait à l'issue d'un Conseil de ministres présidé par le Chef de l'Etat Alassane Ouattara, « une infrastructure qui est construite appelle toujours une analyse, une étude».



«Les personnes concernées, impactées vont être touchées (contactées), les négociations auront lieu, l’indemnisation se fera », a fait avoir le ministre pour qui il ne faut « pas aller trop vite en besogne », car « les discussions ne font que démarrer ».



Les populations d’Adjamé-village ont manifesté vendredi dernier contre un éventuel déguerpissement dans le cadre de ce projet.



Le 4ème pont d’Abidjan qui s’étend sur une longueur totale de 7,2 Km, consiste à construire une voie express reliant la commune de Yopougon (Ouest) à celle d’Adjamé (nord) et du Plateau en passant par celle d’Attécoubé avec un pont sur la baie du Banco d’une longueur de 1,4 Km.



Les travaux prévus se dérouler sur 30 mois, ont été ramenés à 26 mois et devrait s’achever « fin août 2020 », pour un coût de 142 milliards Fcfa, soit 103 milliards pour la construction du pont et 31 milliards pour l’indemnisation des populations.



Le projet comprendra, un viaduc, trois échangeurs sur les voies principales franchies par le projet à Yopougon et une plateforme de péage sur une longueur de 0,8 Km à Attecoubé. Au niveau de la section d’Adjamé, il est prévu une chaussée 2×2 voies entre la fin de l’échangeur de Boribana et l’Indénié.



L’objectif global est de réduire les embouteillages et surtout de désengorger l’Autoroute du Nord (créée en 1978), accueillant 130.000 véhicules par jour actuellement. Cette voie express relie Yopougon, commune populaire de plus de 1 million d’habitants, à la cité du Plateau.



