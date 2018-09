CÔTE D'IVOIRE - Les enseignants appelés à relever le niveau des élèves au cours de la nouvelle année scolaire

Le préfet du département de Tanda, Ackou Nathalie épouse Kouakou, a invité les enseignants à relever le niveau des apprenants au cours de l’année scolaire qui a démarré le 10 septembre, lors d’une rencontre, mercredi à la salle des professeurs du lycée municipal de Tanda.



Dans le cadre d'une série de visites des différents services entreprises depuis sa prise de fonction, le 25 août, le préfet de Tanda a appelé les enseignants du lycée municipal à être en phase avec le thème de la nouvelle année scolaire, à savoir "Civisme et engagement de tous pour une école de qualité".



La première autorité administrative du département a exhorté les enseignants, en tant que premiers responsables du secteur éducation-formation, à mettre tout en œuvre pour relever le niveau des élèves.



"Etant donné que nul ne viendra construire la Côte d'Ivoire pour nous, je vous demande de relever encore plus le niveau de nos enfants", a recommandé le préfet Kouakou aux enseignants avant d'ajouter que sa mission est de collaborer pour asseoir la politique gouvernementale en matière d'éducation qui est de conduire le niveau des élèves à un plus haut niveau de salut.



Une démarche du préfet saluée par le proviseur Dua Kouadio qui a promis traduire en acte ce message.



Le préfet était accompagné de ses proches collaborateurs, a-t-on noté.



AIP