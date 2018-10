CÔTE D'IVOIRE - Le maire sortant de Bassam «rejette» les résultats de la CEI et revendique sa «victoire»

Philippe Ezaley, maire sortant de Grand-Bassam a rejeté, mardi, mardi les résultats communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI), lundi, l’annonçant perdant du scrutin municipal de samedi.



« Je rejette sans équivoque les résultats proclamés par la CEI donnant mon adversaire du RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix) vainqueur. C’est inadmissible, scandaleux et inacceptable », a dénoncé M. Ezaley, candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI) dans une conférence de presse.



Pour le candidat Ezaley, preuves à l’appui, « c’est un braquage opéré » dans sa cité avec « des résultats fabriqués ».



Pour les faits, Philippe Ezaley explique qu’ « après le vote, chaque bureau de vote (104 au total) a fait le dépouillement qui a été signé par les agents de la CEI et les représentants des candidats ( il montre les différents PV). Une copie a été remise à chaque candidat. Donc nous avons les mêmes résultats »



« Ces résultats consolidés et signés par les deux CEI de Grand-Bassam donnent les chiffres suuvants: Ezaley Philippe 9502 voix contre 8138 voix pour le candidat du RHDP, soit un écart de 1364 voix », a-t-il comptabilisé.



« Par quel alchimie ou magie, on peut déclarer le candidat du RHDP vainqueur de ce scrutin ? », a interrogé M. Ezaley soulignant qu’il ne peut accepter « ce vol en pleine journée de mes voix ».



M. Ezaley avec le soutien de son parti, le PDCI, affirme « utiliser les moyens légaux pour le triomphe de la vérité des urnes », car ce n’est pas à « Grand-Bassam, 1ère capitale ivoirienne, inscrit au patrimoine de l’UNESCO que la démocratie doit être assassinée. Je refuse cela », a-t-il asséné.



Poursuivant, Philippe Ezaley a rapporté que les deux présidents de la CEI locale et départementale ont « dit que c’est sur instruction du préfet que les résultats n’ont pas été communiqués sur place. Et ils les lui transmis».



Pour lui, « c’est manifeste, les résultats ont été fabriqués avant que la CEI ne les communique. Et ce sont de faux chiffres », a-t-il insisté, révélant que « les électeurs qui attendaient que la CEI locale proclame les résultats qu’elle a consolidés, ont été gazés par la police ».



« C’est normal que les populations manifestent. Elles ne veulent que la vérité des urnes. Je leur ai demandé de manifester pacifiquement jusqu’à ce que la victoire leur soit restituée. Et nous irons jusqu’au bout », a conclu le maire sortant de Grand-Bassam, la cité balnéaire où un important dispositif des forces de l’ordre (police, gendarmerie et armée) est visible dans la ville.



APA