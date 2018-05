CÔTE D'IVOIRE - Le gouvernement annonce la révision de la liste électorale du 17 au 24 juin

La porte-parole adjointe du gouvernement ivoirien, Anne Désirée Ouloto, a annoncé mercredi, la révision de la liste électorale du 17 au 24 juin 2018, à l’issue d’un Conseil de ministres à la présidence de la République.



« La collecte des informations dans les centres d’enrôlement par la Commission électorale indépendante (CEI, structure en charge d’organiser les élections) se déroulera du 17 au 24 juin 2018 », a indiqué la ministre Anne Désirée Ouloto.



Cette opération qui durera une semaine « s’adresse à tout électeur qui peut solliciter de la CEI la prise en compte dans le fichier électoral des modifications de ses données tels que son nom, son prénom, sa profession ou son domicile », a-t-elle ajouté.



Elle a précisé que « l’Ivoirien âgé de 18 ans au moins et justifiant de sa carte d’identité ou d’une attestation d’identifié délivrée par l’ONI (Office national d’identification), ou son certificat de nationalité, peut se faire inscrire sur la liste de sa circonscription électorale de son choix à condition d’y avoir son domicile ou des intérêts économiques ».



La révision de la liste électorale comprend les opérations d’actualisation des données personnelles des électeurs, l’inscription de nouveaux requérants et la radiation des personnes décédées ou privées de leurs droits civiques.



Une liste provisoire des électeurs devrait être ensuite publiée par voie d’affichage dans tous les lieux de vote aux fins de consultation par tous les électeurs avant la liste définitive qui marque la fin de l’opération de révision du listing électoral. Et ce, après examen de la CEI de toutes les réclamations.



