CÔTE D'IVOIRE - Le chef de l’Etat annonce la destruction des constructions dans les bassins d’orages et autres ouvrages de drainage

Rentré d'urgence de France après les pluies torrentielles qui ont endeuillé le pays, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la destruction des constructions réalisées dans les bassins d’orages et sur les ouvrages de drainage et d’assainissement, en attendant d’autres décisions immédiates qui seront prises à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité ce jeudi au palais présidentiel à Abidjan pour renforcer celles arrêtées mardi par le gouvernement.



"Des décisions immédiates, en plus de celles qui ont été déjà arrêtées par le Gouvernement, seront prises en vue de continuer de soulager les populations", a déclaré le président ivoirien dès son retour dans la capitale économique.



Tout en rassurant que la présidence de la République et le gouvernement feront en sorte de continuer à tout mettre en œuvre pour protéger les populations vulnérables, le chef de l’Etat appelle ses compatriotes à respecter les consignes de précaution et d’interdiction érigées contre les installations anarchiques d’habitation dans les zones à risque.



"Pour ce faire, je compte sur le sens du civisme de chacun de nos compatriotes mais aussi sur celui de toutes les populations vivant en Côte d’Ivoire", a-t-il conclu.



Les inondations consécutives aux fortes pluies survenues dans la nuit de lundi à mardi ont fait au moins 20 morts dont 18 à Abidjan, rappelle-t-on.



