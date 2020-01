CÔTE D'IVOIRE - Le cas AFFI : Attention à la désinformation.

1- il a été reçu grâce à la médiation Koné Katina et non celle d' autres Mytho.

2- AFFI a présenté des excuses à son Patron

3- il a exprimé des voeux tels que rapporté par le SG Assoa ADOU, et il a été convenu de continuer les discussions en CI.

4- AFFI n'était pas supposé faire un communiqué mais il en a fait et s'est prévalu du titre de président de FPI .

5- Les résolutions du congrès de Mama sont en vigueur donc AFFI reste exclu du FPI.

6- Par conséquent il ne peut avoir de congrès de réunification. avant la réintégration de l ex camarade AFFI

7- le Congrès extraordinaire décidé par le secrétariat général du vendredi 17 janvier n' a rien avoir avec " le congrès unitaire" des réseaux sociaux. Mais pendant ce Congrès le cas de l ex Camarade AFFI pourrait être revu

8- parler de "congrès Unitaire" voudra dire que les congrès de Mama et de Moossou sont nuls et de nul effet.

9- au grand jamais le Président Gbagbo ne foulera du pied les textes et résolutions de son parti

10- le Sieur AFFI s'est rendu compte que le Président Gbagbo est le président du FPI et non des ouie-dire comme il le faisait croire. C est en sa qualité de Président du FPI qu il a instruit son SG Assoa Adou de poursuivre les discussions en CI.

11- Last but not the least, maintenant qu' AFFI sait que le Président Gbagbo a été candidat et élu est président du FPI , il devrait lui remettre les symboles du parti qu il a confisqué avec le soutien du pouvoir comme il l'a dit lui-même haut et fort.

Bêtement GOR nous appliquons les décisions du Président Gbagbo donc nous pardonnons à AFFI toutes ses sorties de route si le Président Gbagbo a pardonné.

Bêtement GOR restons vigilants.



Demba Traoré