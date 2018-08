CÔTE D'IVOIRE - Le PDCI se retire du processus du parti unifié et présente ses propres candidats aux élections locales (Communiqué)

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) se retire du processus de création du parti unifié du Rassemblement des houphouétiste pour la démocratie et la paix (RDHP, coalition au pouvoir) et décide de présenter des candidats sous sa bannières aux élections locales du 13 octobre, annonce un communiqué du parti transmis à l’AIP jeudi.



« Le PDCI-RDA dénonce l’Accord Politique pour la création d’un Parti unifié dénommé RHDP signé le 12 avril 2018, se retire du processus de mise en place d’un Parti unifié dénommé RHDP », indique ce communiqué qui fait suite à une rencontre, mercredi, entre le président du PDCI Henri Konan Bédié, et le président ivoirien Alassane Ouattara, président du RHDP parti unifié et président d’honneur du rassemblement des Républicains (RDR, parti présidentiel).



Toutefois, le plus vieux parti de Côte d’Ivoire « Prend acte de la création du Parti unifié dénommé RHDP par certains de ses alliés de la coalition RHDP mise en place le 18 mai 2005 à Paris, (et) prend acte également que les partis politiques fondateurs de ce Parti Unifié dénommé RHDP issu de l’Assemblée Générale Constitutive du 16 juillet 2018 ont pris la décision de mettre fin à leur appartenance au Groupement Politique RHDP ».



D’après ce communiqué, Henri Konan Bedié a fait savoir à Alassane Ouattara « qu’il présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous la bannière du PDCI-RDA ».



Alassane Ouattara « a marqué son accord pour une réforme de la Commission Electorale Indépendante (CEI) avant la tenue des prochaines élections municipales et régionales prévues pour le 13 octobre 2018 », relève également le document signé d’Henri Konan Bédié, dont la formation "se réserve le droit de promouvoir une plate-forme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d’une Côte d'Ivoire réconciliée et soucieuse des droits, des libertés et du bien-être de ses populations".



Par ailleurs, selon le site internet de la Présidence ivoirienne, Henri Konan Bédié a, lors de cette rencontre, félicité Alassane Ouattara, "suite aux décisions qu'il a prises lors du Message à la Nation, le 06 août 2018".



AIP