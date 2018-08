CÔTE D'IVOIRE -Le PDCI salue la présence du Ministre Patrick Achi au meeting de Gagnoa

La présence du ministre Patrick Achi, secrétaire général de la présidence de la République, a été fortement salué par les responsables du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), samedi au stade Biaka Boda de Gagnoa, a relevé l'AIP.



Proche collaborateur du président de la République, Patrick Achi serait vu par des militants de son parti, comme un partisan du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP parti unifié), dont l’assemblée générale constitutive a eu lieu le 16 juillet et dont PDCI a signifié son retrait.



Pour le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Guikahué, le meeting de Gagnoa, était une rencontre de « clarification ». Il a donc salué la présence du ministre Patrick Achi, qu’il a remercié d'être venu, et à qui les militants du stade Biaka Boda ont fait une ovation.



« Nous devons saluer spécialement le secrétaire général de la Présidence, le ministre Patrick Achi qui est parmi nous ce matin. Merci d’avoir effectué le déplacement, Patrick», a déclaré le Secrétaire exécutif en chef.



Selon lui, le Secrétaire général de la Présidence a démontré qu’il est PDCI-RDA, et qu’il restera PDCI-RDA. «Quand on ne sait pas d’où on vient, on sait où on va. Merci d’être là parce que vous avez à l’esprit que vous venez du PDCI-RDA, que vous êtes PDCI-RDA », a conclu Kakou Guikahué.



« Tu as vu Patrick, tu as retrouvé tes frères et tu as vu avec quelle chaleur ils t’ont accueilli », a indiqué, pour sa part, l'ex-Premier ministre Charles Banny, dans son intervention.



