CÔTE D'IVOIRE - Le PDCI saisit la CEI à propos de l’utilisation de son logo par le RHDP unifié

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) a saisi la Commission électorale indépendante (CEI) à propos de l’utilisation de son logo par le parti RHDP unifié, fait savoir la formation politique dans une note d’information transmise à l'AIP.



« Le PDCI-RDA a fait connaitre, le mercredi 05 septembre 2018, à la Commission Électorale Indépendante (CEI) que l’usage de son logo, pour les élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, est exclusivement réservé pour les candidatures parrainées par le PDCI-RDA. A cet effet, le PDCI-RDA a indiqué à la CEI que le logo du PDCI-RDA ne devrait figurer sur aucun autre logo, emblème ou sigle de toute autre candidature », stipule notamment la note.



Le parti d’Henri Konan Bédié dénonce, depuis plusieurs jours, un usage abusif de son logo par le tout nouveau parti unifié dirigé par le Président Alassane Ouattara, y entrevoyant une tentative de « manipulation » de ses militants pour les élections locales à venir.



« Le PDCI s’insurge contre l’utilisation de son logo et dénonce cette manœuvre de manipulation, d’intoxication et de désinformation source de confusion dans l’esprit de ses militants et des ses électeurs », avait déclaré le 29 août, lors d’une conférence de presse, le secrétaire exécutif de ce parti, Maurice Kacou Guikahué.



Il avait à cette occasion insisté sur le fait que le parti septuagénaire s’est retiré, depuis le 8 août, de l’accord politique portant création du parti unifié RHDP et n’est donc conséquemment pas membre.



La CEI publiera vendredi la liste des candidats admis à prendre part aux élections municipales et régionales couplées du 13 octobre 2018. La loi autorise le parrainage d’un candidat par plusieurs formations politiques, mais n’autorise pas qu’un groupement politique utilise le logo d’un parti politique, sans l’accord de celui-ci.



