CÔTE D'IVOIRE - Le PDCI-RDA dénonce les attaques "gratuites" contre son président

Le secrétaire exécutif chargé de l’information, de la communication et de la propagande du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a dénoncé, lors d’une conférence de presse animée mardi, des attaques "gratuites" contre le président Henri Konan Bédié constatées dans des journaux proches de son ex-allié, le Rassemblement des républicains (RDR).



"Le président du parti, Henri Konan Bédié, est l’objet de fréquentes attaques gratuites de la part de journaux proches du RDR, partisan du parti unifié, sans que cela n’émeuve les responsables de ces journaux qui le traitent de tous les noms", a affirmé Jean Louis Billon, prenant à témoin la communauté nationale et internationale.



Il a également dénoncé les attaques contre le chef de son parti sur les réseaux sociaux où des personnes lui attribuent des propos de nature à le faire passer pour un xénophobe.



Jean Louis Billon a invité l’opinion, pour lever les amalgames, à ne donner foi, sur la toile, qu’aux seuls faits et propos rapportés par les médias officiels du parti, à savoir le site internet www.pdci.ci et la chaîne de télévision en ligne PDCI24.



M. Billon a souligné le fait que la Radio PDCI-RDA, au cœur d’un scandale, ne fait pas partie des relais officiels du parti septuagénaire.



L’administrateur de la page web, accusé de propager des informations diffamatoires à relent de xénophobie, a été récemment entendu par le procureur de la République.



Jean Louis Billon a aussi évoqué les sujets des résultats des dernières élections locales, de la réforme de la Commission électorale indépendante (CEI) souhaité par le PDCI, les résolutions du congrès extraordinaire tenu récemment et livré les perspectives de son parti.



Concernant les perceptives, il a annoncé l’envoi de missions dans les localités du pays pour expliquer la décision de retrait du parti de la coalition politique RHDP. La mise en place d’une nouvelle plateforme avec tous les partis politiques qui partagent l'idéal de paix, de dialogue et de réconciliation vraie pour une Côte d'Ivoire rassemblée.



Toujours dans les perspectives, Jean Louis Billon a fait cas de la préparation d’une convention nationale en 2019, pour désigner et investir le candidat du PDCI à la présidentielle de 2020.



AIP