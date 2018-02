CÔTE D'IVOIRE - Le FPI est à la recherche d’une alliance avec le PDCI (Officiel)

Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), Pascal Affi N’guessan, a affirmé samedi à Divo que son parti est en quête d’une alliance avec le PDCI-RDA pour sinon revenir au pouvoir à tout le moins être dans le pouvoir.



Le président du FPI a été reçu récemment en audience par celui du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié, rappelle-t-on.



« Chez Bédié, je suis allé chercher une alliance. Si on réussit cela, soit on est au pouvoir, soit on est dans le pouvoir », a déclaré Affi N'guessan qui rencontrait les militants de son parti au cours d’une séance d’échanges directs.



Le député de Bongouanou a ajouté que cette stratégie permettrait à son parti de rebondir et d'"avoir forcément plus d’oxygène".



Affi N’guessan a par ailleurs révélé que son équipe est à la recherche de la formule idoine pour organiser un congrès de l’union, à l’effet de ramener la sérénité au sein de l’ancien parti au pouvoir et de se donner les armes d’une reconquête pacifique du pouvoir d’Etat.



« Certains de nos camarades qui étaient en exil ont essayé la voie du coup d’Etat. On a vu ce que cela a donné: des morts et des prisonniers. Moi, je prône la négociation et la politique », a-t-il affirmé.



